Премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос крушения Boeing в июле 2014 года. Об этом сообщил телеканал RTL.

«Я разговаривал с президентом Путиным об MH17, — отметил в воскресенье глава голландского правительства в интервью телеканалу. — Это по-прежнему открытая рана для Нидерландов и многих других стран мира. Поэтому если у меня появляется шанс обсудить это с российским президентом, я это делаю».

При этом он отказался говорить, что именно обсуждалось. «Эти обсуждения должны быть конфиденциальными, в том числе и из-за чувствительности вопроса. Однако очень важно использовать любую возможность обсуждать с российским руководством тему MH17», — сказал Рютте.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в неконтролируемой на тот момент Украиной части Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

На пресс-конференции 19 мая ССГ заявила, что установила четырех лиц со стороны боевиков, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.