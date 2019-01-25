Новый лидер ХДС впервые обошла по популярности Меркель

Новый председатель партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр впервые обошла в рейтинге популярности канцлера ФРГ Ангелу Меркель, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Insa для издания Focus.
В рейтинге политиков Focus Крамп-Карренбауэр набрала 7,9 пунктов и стала самым любимым политиком Германии, за ней идет Ангела Меркель, рейтинг которой вырос на 2,5 пункта. За неделю значительно улучшил свои показатели вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубики, он поднялся на восьмую строчку рейтинга. Улучшился результат и главы МВД Германии Хорста Зеехофера, он поднялся на 11 строку рейтинга. Всего в рейтинге представлен 21 политик.
В первую десятку популярных политиков входят сопредседатель фракции «Левые» в бундестаге Сара Вагенкнехт, сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок, министр финансов Олаф Шольц, министр юстиции Катарина Барли и лидер СвДП Кристиан Линднер.
В опросе принимали участие 2044 человека со всей Германии. Участникам исследования задавали вопрос: «Насколько следующие политики представляют ваши интересы?».
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