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НКРЭКУ обжаловала решение Окружного админсуда Киева о приостановлении тарифов НЭК «Укрэнерго»

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НКРЭКУ обжаловала решение Окружного админсуда Киева о приостановлении тарифов НЭК «Укрэнерго»

НКРЭКУ подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о приостановлении тарифов НЭК «Укрэнерго» Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.

Комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) категорически не согласна с решением Окружного административного суда города Киева от 27 июня 2019 касательно удовлетворения заявления акционерного общества «Никопольский завод ферросплавов» о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии и тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению ГП «НЭК «Укрэнерго» на II полугодие 2019 года.

НКРЭКУ отмечает, что решениия об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности Закона Украины «О рынке электрической энергии» и учитывает ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электрической энергии.

В Комиссии отмечают, что примут исчерпывающие меры с целью скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, а рынок электрической энергии продолжит работать.

Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановке действия постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 07.06.2019 № 954 и от 07.06.2019 № 955.

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В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины выразили полную поддержку НКРЭКУ, отметив, что она действовала в пределах своих полномочий и в полном соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии».

«К сожалению, активизировались некоторые заинтересованные стороны, которые пытаются нивелировать усилия и успехи государства в направлении энергетической евроинтеграции. Уверены, что НКРЭКУ сможет защитить государственные интересы в апелляционной инстанции», — говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства.

Укрэнерго, НКРЭКУ, энергорынок
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