Непрофессионализм Геруса в энергетике снизит политический рейтинг Зеленского, - Трохимец

Непрофессионализм представителя президента в правительстве Андрея Геруса в вопросах энергетики негативно повлияет на оценку украинцами действий Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в комментарии журналисту относительно заявления Андрея Геруса о якобы росте цены электроэнергии ТЭС после запуска рынка.

«Позиция Геруса по запуску рынка электроэнергетики непрофессиональная. Он просто бросается ничем не подтвержденными лозунгами. Мы же поминаем, что последние 2 месяца он только тем и занимался, что вбрасывал в информационное пространство всевозможные страшилки. Самое страшное то, что это человек, который по сути возглавляет энергетический направление у президента. И его работа будет отражаться на деятельности президента и бросать тень на человека, которого выбрали 73% избирателей», — считает Трохимец.

Эксперт отметил, что несмотря на заявления представителя президента в правительстве, коллапса в энергетике после запуска новой модели рынка не произошло, энергосистема работает без сбоев, отключений населенных пунктов от электроэнергии не происходит.

«С 1 июля рынок электрической энергии работает полноценно с юридической и технической точки зрения. Как оказалось, все те апокалиптические прогнозы, которые последний месяц звучали с телеэкранов, из Фейсбука и различных других источников информации, оказались не более чем домыслами. Мы работаем абсолютно спокойно, никаких сбоев в энергосистеме нет, никаких сбоев в поставках электроэнергии нет, никакого роста тарифов на 20-30 или 50%, как некоторые политики уверяли, опять-таки нет», — подчеркнул Трохимец.

Напомним, 1 июля в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой законом «О рынке электрической энергии» был запущен новый оптовый рынок электроэнергии. Согласно закону новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущена с 1 января 2019 года.