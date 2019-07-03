Зеленский отправил приглашение Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире. Об этом БЕЛТА сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
«Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации», — сказал Кизим.
Он уточнил, что президент Украины Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.
«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом глав двух государств», — отметил посол. Он добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого великого события.
Напомним, что второй Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.
I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
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