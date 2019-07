Жительница Калифорнии съела 32 бургера за 10 минут, побив собственный рекорд

Жительница Калифорнии Молли Скалер в пятый раз подряд одержала победу в ежегодном конкурсе по скоростному поеданию бургеров, проводимому в Вашингтоне сетью закусочных Z-Burger. Как сообщили на своем сайте организаторы состязаний, в этот раз Скалер, которая весит менее 60 кг, за десять минут смогла съесть рекордные 32 булочки с котлетой.

New record at @Zburger 10th annual Independence Day Burger Eating Championship!! Winner ⁦@MollySchuyler⁩ 32 burgers in ten minutes. Congratulations to all the competitors! pic.twitter.com/6DdlYSJVJq