Жительница Калифорнии съела 32 бургера за 10 минут, побив собственный рекорд

Жительница Калифорнии Молли Скалер в пятый раз подряд одержала победу в ежегодном конкурсе по скоростному поеданию бургеров, проводимому в Вашингтоне сетью закусочных Z-Burger. Как сообщили на своем сайте организаторы состязаний, в этот раз Скалер, которая весит менее 60 кг, за десять минут смогла съесть рекордные 32 булочки с котлетой.
New record at @Zburger 10th annual Independence Day Burger Eating Championship!! Winner @MollySchuyler 32 burgers in ten minutes. Congratulations to all the competitors! pic.twitter.com/6DdlYSJVJq— zburger (@zburger) 3 июля 2019 г.
Соревнования проводились в среду и были приурочены ко Дню независимости, который отмечается в стране 4 июля. Калифорнийка, улучшившая свой прошлогодний результат (тогда она осилила лишь 27 бургеров за тот же отрезок времени), получила главный приз — чек на $1,5 тыс. Второе место вновь досталось жителю Пенсильвании Дэну Кеннеди, он за десять минут съел 24 бургера и получил за это $850. На третьем месте — Эндрю Пул с результатом в 20 булочек с котлетой и призом в $500.
Скалер успешно участвует не только в соревнованиях по поеданию бургеров. Так, в 2018 году, участвуя в конкурсе Wing Bowl, за 30 минут она съела 501 куриное крылышко и заработала $5 тыс., а также получила автомобиль «Хендай-Соната».
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В США регулярно проводятся соревнования по поеданию на время самых различных продуктов: от хот-догов, фрикаделек, мексиканских лепешек такос и устриц до спагетти, тыквенного пирога и пирожных. В них в основном участвуют одни и те же «едоки». Вес большинства из них превышает 100 кг. После прошлогодней победы многодетная мать Скалер в ответ на вопрос репортера телекомпании NBC о том, как ей удается, несмотря на активное участие в разнообразных гастрономических конкурсах, сохранять фигуру, она ответила: «У меня четверо детей».
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