Трамп пообещал установить на Марсе американский флаг

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы в скором времени установят свой флаг на Марсе. Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне по случаю дня независимости Соединенных Штатов, передает CBS.
«Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень скоро вернемся на Луну и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе», — сказал глава государства.
В середине мая Трамп пообещал, что выделит дополнительные $1,6 млрд бюджету NASA для освоения Луны и Марса. Глава государства пояснил, что решил включить дополнительные средства в бюджет, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному». В марте вице-президент Майк Пенс указывал, что по требованию Белого дома NASA в течение ближайших пяти лет должна организовать полет американских астронавтов на Луну.
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