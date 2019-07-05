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В Киев едет почти все высшее руководство ЕС

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В Киев едет почти все высшее руководство ЕС

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск, а также высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини приедут на 21-й саммит Украина-ЕС в Киев 8 июля.

Согласно сообщению на сайте Европейского совета, президент Туск и президент Юнкер будут представлять ЕС на саммите. В свою очередь, президент Владимир Зеленский будет представлять Украину.

«На саммите ЕС подтвердит свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и реализации Минских соглашений... На повестке дня ситуация в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона», — говорится в сообщении.

Указывается, что лидеры также поднимут вопрос предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, лидеры ЕС и Украины обменяются мнениями о будущих приоритетах отношений между ЕС и Украиной.

Стороны поднимут темы имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также торговли.

«Лидеры рассмотрят прогресс в украинской программе реформ, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС этому процессу. Реформы в энергетическом секторе, верховенства права также находятся на повестке дня», — рассказали в Евросовете.

Согласно программе, размещенной на сайте Евросовета, лидеры ЕС и Украины встретятся в 14:00 понедельника. Ожидается также, что пресс-конференция президентов начнется в 16:15.

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Кроме того, согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, принимать участие в саммите будут высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, а также комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

ЕС, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини, Владимир Зеленский
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Пятница, 5 июля 2019
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