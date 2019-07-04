Тревожные цифры: Италия грозит обвалить экономику Европы

Италия готовится «оказать теплый прием» российскому президенту Владимиру Путину, который посетит страну 4 июля. В марте Италия и КНР подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», что вызвало обеспокоенность в США и ЕС. Причина такой политической неразборчивости может лежать в экономической плоскости. Ведь в Италии сейчас дела идут не лучшим образом.

В 2018 году 1,8 миллиона домохозяйств в стране жили в «абсолютной нищете», подсчитало ранее национальное статистическое агентство. Это около 5 млн человек или 8,4% населения. Из них 1,2 млн человек — несовершеннолетние. При этом, согласно статистике, в условиях относительной бедности живут еще более 3 млн человек.

Показатели бедности почти не изменились по сравнению с 2017 годом. Однако хорошего мало — для Италии эти цифры очень тревожные. Они остаются на самом высоком уровне с 2005 года.

«Мы уже видели это в прошлом году. Несмотря на восстановление экономики, бедность не снижается. За последние три года, с 2016 по 2018 год, ВВП вырос, но располагаемый доход домашних хозяйств увеличился незначительно, слишком мало, чтобы реально изменить ситуацию», — сказал La Stampa бывший министр труда Энрико Джованнини.

По словам профессора экономической истории Гвидо Альфани, «бедность в Италии — это совокупное влияние двух факторов: с одной стороны — очень высокий уровень безработицы, а с другой — очень сильные структурные различия, существующие в стране на региональном уровне, а также между севером и югом».

Уровень безработицы в Италии в четвертом квартале прошлого года вырос до 10,6%. Причем в южных регионах Италии уровень безработицы (19,4%) почти в три раза выше, чем на севере (6,9%). Кроме того, безработица среди молодежи остается одной из главных проблем Италии. 31,5% итальянцев в возрасте от 16 до 25 лет не имеют работы.

Однако бедность — лишь один признак движения Италии к кризису. Так, прогнозы по росту итальянской экономики оставляют желать лучшего. Согласно данным Еврокомиссии, ВВП Италии вырос в 2018 году на 0,9%, и, согласно прогнозам, в 2019 году экономика вырастет всего на 0,1%.

В конце мая заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис констатировал, что Италия растет медленнее всех в Европе.

Долговая бомба

В июне стало известно, что размер госдолга Италии в апреле текущего года достиг исторического максимума — 2,373 трлн евро. По сравнению с мартом суверенная задолженность Италии выросла на 14,8 млрд евро.

Государственный долг Италии второй по величине в ЕС после Греции. Он вырос до 132,2% в 2018 году и, по оценкам Еврокомиссии, возрастет до 133,7% в этом году и до 135,2% в 2020 году, в нарушение правил ЕС, которые предписывают необходимость его снижения.

Теперь Брюссель требует от Рима сокращения государственных расходов и ужесточения фискальной политики. В связи с дефицитом бюджета и чрезмерным госдолгом Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии.

Поэтому сейчас все идет к тому, что контроль ЕК за бюджетными тратами и государственными заимствованиями серьезно ужесточится. Кроме того, действиям итальянского правительства установят жесткие финансовые рамки.

Режим жесткой экономии не пойдет на пользу экономике Италии и не поможет снизить ее госдолг, заявлял вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Экономике поможет снижение налогов и «возможность для итальянцев работать больше и лучше».

Сальвини возлагает вину на ЕС. «Мы очень вежливо обратим внимание Евросоюза на то, что соблюдение всех этих ограничений ведет нашу страну к безработице, нестабильности и к необходимости закрывать больницы. Вместе с нашими партнерами по ЕС мы можем вполне цивилизованно эти правила пересмотреть», — сказал он в интервью Rai1.

На сегодняшний день есть опасения, что в Италии может произойти серия катастрофических событий, которые несколько лет назад привели к краху Греции, пишет Money.it. Еврокомиссия уже рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета, который остается на уровне 2,4% ВВП. Если Рим не выполнит рекомендации ЕС по сокращению своего долга, то столкнется со строгими санкциями.

Это повлечет за собой не только необходимость более жестких реформ в ущерб сбережениям граждан и предприятий, но и быстрое оскудение государственной казны, отмечает издание. Италия всегда остается под прицелом в качестве возможного источника экономических и финансовых рисков для ЕС. Определяющими факторами для страны стали слабый внешний спрос и высокая стоимость долга из-за высокой доходности государственных ценных бумаг.

Сейчас Италия — еще более серьезная проблема для Брюсселя, нежели выход из ЕС Великобритании, писал Bloomberg. «Мы все знаем, что в Италии грядет очередной кризис, вопрос лишь в том, когда он случится», — писало агентство в апреле.

Экономический спад в Италии не прочит иного сценария. Текущее замедление экономики является синтезом снижения добавленной стоимости во всех трех основных секторах экономической деятельности: сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг, отмечает Panorama.

Все деньги в социалку

Вместе с тем в социальной сфере итальянское правительство намерено реализовать ряд дорогостоящих реформ. Именно на это и требуются расходы, которые Брюссель отказывается принять, отмечало правительство.

Ранее правительство Италии во главе с Джузеппе Конте отменило повышение пенсионного возраста. Пенсионный возраст в Италии должен быть не выше 62 лет, объяснял Сальвини. Согласно предлагаемой пенсионной реформе, правило «квоты 100» предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин).

Правительство Конте объясняет перемены в пенсионной системе тем, что ранний выход на пенсию будет провоцировать более активный экономический рост в стране, подпитывая рынок вакансий. По замыслу итальянских властей, новая пенсионная система будет стимулировать выход на рынок труда молодых людей и должна снизить безработицу среди молодежи.

Бюджету страны пенсионная реформа в 2019 году обойдется в €4 млрд, в 2020 и 2021 годах эта сумма вырастет вдвое.

«Италия совершила большую ошибку. Закон не повышает эффективность и рост экономики. Он по сути означает, что Италия — экономика с высокими налогами и высокими расходами, причем расходы сосредоточены на потреблении, а не на инвестициях», — сказал «Би-би-си» главный экономист банка Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

Брюсселю новая пенсионная система тоже не нравится. «Решение не идеальное. Оно не обеспечивает долгосрочного решения экономических проблем в Италии», — говорил, например, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Беспокоят Брюссель и меры социального обеспечения. В 2019 году была утверждена выплата «дохода от гражданства» и «пенсии гражданина». Из бюджета будет выделено 10 млрд евро. Минимальный доход каждого гражданина страны должен будет составлять не менее 780 евро в месяц.

В ЕК недовольны финансированием социальных статей бюджета за счет увеличения дефицита бюджета.

Однако власти Италии не будут пересматривать ни одну из двух ключевых реформ, утвержденных в 2018 году — не будут отменять ни снижение пенсионного возраста, ни введение «пособия гражданина», заявил 6 июня премьер-министр Конте.

Итальянские власти также пообещали не повышать НДС (такие планы были у предыдущего правительства). Тем не менее, чтобы выполнить это обещание, правительству Италии предстоит пересмотреть некоторые налоговые льготы, а также усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов. Общий объем налоговых льгот в стране оценивается в 137,6 млрд евро в год. Объем средств, теряемых бюджетом из-за уклонения от уплаты налогов, составляет 110 млрд евро, подсчитали ранее эксперты национальной ассоциации малого бизнеса.

Насколько близка Италия к банкротству, покажет время. Пока же эксперты призывают Рим и Брюссель прийти к компромиссу, пока новый итальянский финансовый кризис не ударил по Европе и по миру в целом.