Войти
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
позиция
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским
дружба народов
Волкер назвал «великолепной» встречу с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

анализ
RSS

Тревожные цифры: Италия грозит обвалить экономику Европы

353
Тревожные цифры: Италия грозит обвалить экономику Европы

Италия готовится «оказать теплый прием» российскому президенту Владимиру Путину, который посетит страну 4 июля. В марте Италия и КНР подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», что вызвало обеспокоенность в США и ЕС. Причина такой политической неразборчивости может лежать в экономической плоскости. Ведь в Италии сейчас дела идут не лучшим образом.

В 2018 году 1,8 миллиона домохозяйств в стране жили в «абсолютной нищете», подсчитало ранее национальное статистическое агентство. Это около 5 млн человек или 8,4% населения. Из них 1,2 млн человек — несовершеннолетние. При этом, согласно статистике, в условиях относительной бедности живут еще более 3 млн человек.

Показатели бедности почти не изменились по сравнению с 2017 годом. Однако хорошего мало — для Италии эти цифры очень тревожные. Они остаются на самом высоком уровне с 2005 года.

«Мы уже видели это в прошлом году. Несмотря на восстановление экономики, бедность не снижается. За последние три года, с 2016 по 2018 год, ВВП вырос, но располагаемый доход домашних хозяйств увеличился незначительно, слишком мало, чтобы реально изменить ситуацию», — сказал La Stampa бывший министр труда Энрико Джованнини.

По словам профессора экономической истории Гвидо Альфани, «бедность в Италии — это совокупное влияние двух факторов: с одной стороны — очень высокий уровень безработицы, а с другой — очень сильные структурные различия, существующие в стране на региональном уровне, а также между севером и югом».

Уровень безработицы в Италии в четвертом квартале прошлого года вырос до 10,6%. Причем в южных регионах Италии уровень безработицы (19,4%) почти в три раза выше, чем на севере (6,9%). Кроме того, безработица среди молодежи остается одной из главных проблем Италии. 31,5% итальянцев в возрасте от 16 до 25 лет не имеют работы.

Однако бедность — лишь один признак движения Италии к кризису. Так, прогнозы по росту итальянской экономики оставляют желать лучшего. Согласно данным Еврокомиссии, ВВП Италии вырос в 2018 году на 0,9%, и, согласно прогнозам, в 2019 году экономика вырастет всего на 0,1%.

В конце мая заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис констатировал, что Италия растет медленнее всех в Европе.

Долговая бомба

В июне стало известно, что размер госдолга Италии в апреле текущего года достиг исторического максимума — 2,373 трлн евро. По сравнению с мартом суверенная задолженность Италии выросла на 14,8 млрд евро.

Государственный долг Италии второй по величине в ЕС после Греции. Он вырос до 132,2% в 2018 году и, по оценкам Еврокомиссии, возрастет до 133,7% в этом году и до 135,2% в 2020 году, в нарушение правил ЕС, которые предписывают необходимость его снижения.

Теперь Брюссель требует от Рима сокращения государственных расходов и ужесточения фискальной политики. В связи с дефицитом бюджета и чрезмерным госдолгом Еврокомиссия рекомендовала начать дисциплинарную процедуру против Италии.

Поэтому сейчас все идет к тому, что контроль ЕК за бюджетными тратами и государственными заимствованиями серьезно ужесточится. Кроме того, действиям итальянского правительства установят жесткие финансовые рамки.

Режим жесткой экономии не пойдет на пользу экономике Италии и не поможет снизить ее госдолг, заявлял вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Экономике поможет снижение налогов и «возможность для итальянцев работать больше и лучше».

Сальвини возлагает вину на ЕС. «Мы очень вежливо обратим внимание Евросоюза на то, что соблюдение всех этих ограничений ведет нашу страну к безработице, нестабильности и к необходимости закрывать больницы. Вместе с нашими партнерами по ЕС мы можем вполне цивилизованно эти правила пересмотреть», — сказал он в интервью Rai1.

На сегодняшний день есть опасения, что в Италии может произойти серия катастрофических событий, которые несколько лет назад привели к краху Греции, пишет Money.it. Еврокомиссия уже рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета, который остается на уровне 2,4% ВВП. Если Рим не выполнит рекомендации ЕС по сокращению своего долга, то столкнется со строгими санкциями.

Это повлечет за собой не только необходимость более жестких реформ в ущерб сбережениям граждан и предприятий, но и быстрое оскудение государственной казны, отмечает издание. Италия всегда остается под прицелом в качестве возможного источника экономических и финансовых рисков для ЕС. Определяющими факторами для страны стали слабый внешний спрос и высокая стоимость долга из-за высокой доходности государственных ценных бумаг.

Сейчас Италия — еще более серьезная проблема для Брюсселя, нежели выход из ЕС Великобритании, писал Bloomberg. «Мы все знаем, что в Италии грядет очередной кризис, вопрос лишь в том, когда он случится», — писало агентство в апреле.

Экономический спад в Италии не прочит иного сценария. Текущее замедление экономики является синтезом снижения добавленной стоимости во всех трех основных секторах экономической деятельности: сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг, отмечает Panorama.

Все деньги в социалку

Вместе с тем в социальной сфере итальянское правительство намерено реализовать ряд дорогостоящих реформ. Именно на это и требуются расходы, которые Брюссель отказывается принять, отмечало правительство.

Ранее правительство Италии во главе с Джузеппе Конте отменило повышение пенсионного возраста. Пенсионный возраст в Италии должен быть не выше 62 лет, объяснял Сальвини. Согласно предлагаемой пенсионной реформе, правило «квоты 100» предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин).

Правительство Конте объясняет перемены в пенсионной системе тем, что ранний выход на пенсию будет провоцировать более активный экономический рост в стране, подпитывая рынок вакансий. По замыслу итальянских властей, новая пенсионная система будет стимулировать выход на рынок труда молодых людей и должна снизить безработицу среди молодежи.

Бюджету страны пенсионная реформа в 2019 году обойдется в €4 млрд, в 2020 и 2021 годах эта сумма вырастет вдвое.

«Италия совершила большую ошибку. Закон не повышает эффективность и рост экономики. Он по сути означает, что Италия — экономика с высокими налогами и высокими расходами, причем расходы сосредоточены на потреблении, а не на инвестициях», — сказал «Би-би-си» главный экономист банка Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

Брюсселю новая пенсионная система тоже не нравится. «Решение не идеальное. Оно не обеспечивает долгосрочного решения экономических проблем в Италии», — говорил, например, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Беспокоят Брюссель и меры социального обеспечения. В 2019 году была утверждена выплата «дохода от гражданства» и «пенсии гражданина». Из бюджета будет выделено 10 млрд евро. Минимальный доход каждого гражданина страны должен будет составлять не менее 780 евро в месяц.

В ЕК недовольны финансированием социальных статей бюджета за счет увеличения дефицита бюджета.

Однако власти Италии не будут пересматривать ни одну из двух ключевых реформ, утвержденных в 2018 году — не будут отменять ни снижение пенсионного возраста, ни введение «пособия гражданина», заявил 6 июня премьер-министр Конте.

Читайте также: Кому государство отдало право добывать газ в Украине

Итальянские власти также пообещали не повышать НДС (такие планы были у предыдущего правительства). Тем не менее, чтобы выполнить это обещание, правительству Италии предстоит пересмотреть некоторые налоговые льготы, а также усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов. Общий объем налоговых льгот в стране оценивается в 137,6 млрд евро в год. Объем средств, теряемых бюджетом из-за уклонения от уплаты налогов, составляет 110 млрд евро, подсчитали ранее эксперты национальной ассоциации малого бизнеса.

Насколько близка Италия к банкротству, покажет время. Пока же эксперты призывают Рим и Брюссель прийти к компромиссу, пока новый итальянский финансовый кризис не ударил по Европе и по миру в целом.

ЕС, Италия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июля 2019
Среда, 3 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016