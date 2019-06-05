ЕС обещает продолжить давать Украине финансовую помощь

Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку, включая финансовую. Об этом заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Брюсселе.

«Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине», — сказал он.

По словам Туска, саммит лидеров Евросоюза и Украины, который должен состояться в июле в Киеве, определит приоритеты дальнейших двусторонних отношений.

«Мы обсудили проведение следующего саммита. Он определит наши приоритеты на предстоящие годы», — сказал он.