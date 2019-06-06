Могерини пообещала, что ЕС продолжит поддерживать Украину

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину в ее программе реформ и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.
Такой посыл содержался в ходе двухсторонней встречи, которая прошла в среду в Брюсселе в рамках первого зарубежного визита главы украинского государства после вступления в должность, говорится в заявлении официального представителя ЕС.
«Высокий представитель поздравила президента Зеленского с победой на выборах и подчеркнула, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, помогая стране в ее программе реформ и в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», — сказано в заявлении.
В ходе встречи Высокий представитель и украинский президент обсудили возможные пути продвижения вперед для полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, «напомнив в этом отношении об ответственности России». Они также «отвергли недавние российские указы», дающие право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в некоторых областях Донецкой и Луганской областей Украины, получить в упрощенном порядке российское гражданство.
«Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать реализацию Минска всеми доступными средствами. Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, контролируемых неправительственными организациями на востоке Украины», — говорится в заявлении.
Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря.
«Европейский союз ожидает, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских моряка и вернет Украине три судна», — подчеркнул представитель ЕС.
Кроме того, в ходе встречи Высокий представитель и президент также затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ «на благо своих граждан и в контексте Соглашения об ассоциации Украина-ЕС».
«Они с нетерпением ждут продолжения дискуссий и совместной работы на следующем саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве», — отмечается в заявлении.
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