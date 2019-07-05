Среди всех госслужащих больше всего зарабатывают детективы НАБУ

Средняя зарплата в госсекторе составляет 13 тыс. 350 грн, при этом наименьшая средняя зарплата у соцработников, а самая высокая — у судей, менеджеров Нацбанка и Пенсионного фонда и детективов НАБУ.
Об этом сообщает издание Texty.org.ua, журналисты которого проанализировали более 1 миллиона ежегодных деклараций работников госучреждений за 2018 год, обнародованных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
«В целом данные деклараций за 2018 год свидетельствуют о том, что средняя зарплата во многих профессиях в госсекторе не ниже, чем средняя зарплата по стране, которая в прошлом году составила свыше 8 тыс. грн. Средняя зарплата в проанализированных нами декларациях выше — 13 тыс. 350 грн. Такая разница связана с тем, что большая часть декларантов — это люди на руководящих должностях (начальники, руководители, главные бухгалтеры, директора и тому подобное)», — говорится в публикации.
Как отмечается, самая маленькая средняя зарплата у социальных работников: 5067 грн в месяц. Самая высокая — у судей (37,9 — 41,8 тыс. грн), менеджеров и управляющих из Нацбанка и Пенсионного фонда (43,6 тыс. грн), детективов НАБУ (64,1 тыс. грн).
По данным издания, большой разброс в зарплатах — у городских голов. Самый бедный из них официально получает меньше 10 тыс. грн (городской голова неуказанного городского совета), самый богатый — более 100 тыс. грн (Терновский городской совет Днепропетровской области).
При этом средняя зарплата водителей, которые заполняют декларации — 8 тыс. грн, а средняя по рынку за эту работу — 12 тыс. грн.
Издание отмечает, что большинство декларантов получает зарплату в пределах 10-50 тыс. грн в месяц, и напоминает, что в декларациях указана сумма заработной платы до вычета НДФЛ (18%) и военного сбора (1,5%). То есть на руки человек получает меньше — 80,5% от указанной суммы.
В то же время журналисты издания ограничили верхнюю границу указанных в декларациях зарплат суммой в 100 тыс. грн в месяц, поскольку случаи больших за эту цифру зарплат являются единичными для разных профессий.
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