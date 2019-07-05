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В Евросоюзе ожидают, что Украина вернет статью за незаконное обогащение и не вернет ПриватБанк

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В Евросоюзе ожидают, что Украина вернет статью за незаконное обогащение и не вернет ПриватБанк

ЕС надеется, что Украина продолжит двигаться по пути реформ после завершения парламентских выборов, ведь такие реформы соответствуют ожиданиям большинства украинцев. Об этом в пятницу накануне саммита Украина-ЕС, который должен состояться 8 июля в Киеве, заявил высокопоставленный европейский дипломат, сообщает Укринформ.

«Этот год является годом выборов, поэтому мы надеемся, что Украина продолжит двигаться по пути реформ уже при новом руководстве, после парламентских выборов 21 июля. По нашим наблюдениям, победа Президента Зеленского на выборах произошла в большой мере по причине запроса на реформы, который имеет народ Украины, запроса на борьбу с коррупцией, что, очевидно, является ключевым по важности вопросом и для нас также», — отметил европейский дипломат.

По его словам, европейская сторона отмечает прогресс в формировании антикоррупционных структур, в частности, в создании Высшего антикоррупционного суда и в отборе судей.

«Мы ожидаем, что Украина возобновит уголовную статью за незаконное обогащение и обеспечит эффективное судопроизводство над теми, кто отвечает за случаи мошенничества вокруг ПриватБанка. Это еще один важный знаковый показатель в наших отношениях», — отметил дипломат.

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Напомним, что 8 июля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Запланировано, что на саммите будет обсуждаться вопрос развития двусторонних отношений и будут рассматриваться дальнейшие шаги в реализации Соглашения об ассоциации.

Европейскую сторону на саммите в Киеве будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Украину будет представлять Президент Владимир Зеленский.

ЕС, ПриватБанк, незаконное обогащение
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Пятница, 5 июля 2019
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