Власти ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление (FAA) США и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX в качестве условия для возобновления полетов. По данным Bloomberg, одно из них связано с работой автопилота и ранее не упоминалось применительно к этой модели самолета.

Первые четыре требования касаются улучшения программного обеспечения, а также системы обучения пилотов. Как отмечает агентство, эти пункты упоминались, когда речь шла о причинах двух недавних катастроф. Что же касается автопилота, то проблемы с его работой не обсуждались. Между тем в EASA утверждают, что автоматическая система управления самолетов может не отключиться при чрезвычайной ситуации. В этом случае пилоты не смогут вовремя исправить сложное положение, что может угрожать безопасности пассажиров.

Источник Bloomberg, близкий к FAA, сообщил, что поднятые европейцами темы совпадают с тем, как видят ситуацию американские чиновники. В свою очередь в Boeing заявили, что готовы сотрудничать с регулирующими органами.

По словам бывшего пилота Boeing Джона Кокса, ныне возглавляющего компанию Safety Operating Systems, подобные требования регулятора — нормальное явление. Пока, однако, непонятно, как каждый из пунктов может повлиять на решение о возвращении 737 MAX.

Boeing 737 MAX разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. Второй лайнер упал в марте прошлого года в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. В связи с этим многие страны приостановили использование этой модели из соображений безопасности. Среди них были США и страны Евросоюза.

В начале мая 2019 года газета The Wall Street Journal писала, что Boeing знала о проблемах с системой оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в самолетах 737 MAX. Впоследствии в концерне признали, что планировали исправить систему в 2020 году. Федеральное авиационное управление США также выяснило, что компания-подрядчик поставляла Boeing неправильно изготовленные детали.