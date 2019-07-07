Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили новые позиции Вооруженных сил Украины возле Станицы Луганской, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств № 1 в Станице Луганской», — сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.
Во время визита делегацию сопровождали начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский и председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко.
На КПВВ Станица Луганская Зеленский и Туска ознакомились с текущей ситуацией на этом участке. Также президент Украины и президент Европейского совета пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями и ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.
Зеленский почтил память и возложил цветы к памятному знаку украинским воинам, которые погибли в боях с боевиками.
«Высоким гостям были представлены результаты работы групп разминирования: неопровержимые доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, найденных пиротехническими группами», — сказано в сообщении.
Также, верховный главнокомандующий проверил новые позиции сил ООС на участке разведения
«Высокая делегация имела возможность убедиться в том, что украинская сторона неуклонно выполняет международные договоры и пункты Минских договоренностей», — подытожили в штабе.
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