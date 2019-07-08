Верховный суд отменил повторную жеребьевку партий

Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного админсуда о повторной жеребьевке партий.
«Постановление об отмене судебного решения от 8 июля. Апелляционные жалобы ЦИК, политических партий „Слуга народа“, „Сила и честь“, „Оппозиционный блок“ — удовлетворить. Решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля 2019 года отменено», — отмевается в комментарии Кассационного административного суда журналистам.
Напомним, 6 июля ряд партий подали кассацию в Верховный Суд на решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для определения их порядковых номеров в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Рады.
На момент судебного решения о пережеребьевке ЦИК уже напечатала фактически 5 миллионов бюллетеней, остановка этого процесса и проведение новой жеребьевки, по словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, могли привести к срыву выборов.
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