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Британия поддержала своего посла в конфликте с Трампом

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Британия поддержала своего посла в конфликте с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила свою поддержку британскому послу в США Киму Дэрроку, который накануне подвергся критике со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление Даунинг-стрит сообщает телеканал Sky News.

Дело в том, что 7 июля Дэррок стал героем статьи британского таблоида Daily Mail. В распоряжении издания тогда якобы оказались телеграммы, которые посол направлял из США в Лондон. В них, по информации газеты, команду Трампа глава британской дипмиссии называл некомпетентной, непредсказуемой и расколотой. В британском МИД, реагируя на это, заявили, что мнение отдельных дипломатов может не совпадать с официальной позицией Лондона.

Тем не менее Трамп на следующий день обрушился с критикой не только в адрес Дэррока, но и в адрес Мэй. С британским послом он отказался больше иметь какие-либо дела, Мэй американский лидер в свою очередь обвинил в том, что она устроила «беспорядок» с Brexit. «Хорошая новость» для Великобритании, что «у них скоро будет новый премьер-министр», отмечал Трамп.

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Ким Дэррок «по-прежнему пользуется абсолютной поддержкой премьер-министра», заявили после этого о офисе Терезы Мэй. «Мы ясно дали понять США, как прискорбна для нас эта утечка», — добавил представитель Даунинг-стрит, заметив, что, как бы там ни было, произошедшее «не отражает близости и уважения, которые есть в отношениях» между Великобританией и Соединенными Штатами.

Вместе с этим, настояли в офисе Мэй, «важно, чтобы послы могли давать честные, без прикрас, оценки политики в стране», где они работают.

Великобритания, Дональд Трамп, Тереза Мэй
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