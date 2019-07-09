Грузинский телеканал решил не увольнять журналиста, обматерившего Путина

Руководство телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Гиоргия Габунию, который нецензурно выругался в сторону российского президента Владимира Путина. Об этом в эфире «Громадського» заявил гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия.

Он отметил, что цель Габунии была «легитимный», но форма, которую он использовал, только помешала ей.

Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило журналиста на 2 месяца от эфира, но после этого срока он продолжит работать.

Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его «невозможно обжаловать».

«О реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави 2», — подчеркнул Гварамия.

По его словам, если зрителям не понравится что-то, то они могут переключиться на другой канал, и рейтинг «Рустави 2» будет ниже.

«Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — добавил он.

Напомним, что телеведущий Георгий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Госдума РФ 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Также в Госдуме требуют экстрадировать и судить журналиста.