САП сообщила Насалику о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По данным САП, подозрение сообщено по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

«Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины „О предотвращении коррупции“, чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях», — говорится в сообщении.