Бывшего министра Насалика будут судить за вранье в декларации

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларацию.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу», — отметили там.
По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона «О предупреждении коррупции», чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.
Отметим, что в 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
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