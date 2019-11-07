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Бывшего министра Насалика будут судить за вранье в декларации

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Бывшего министра Насалика будут судить за вранье в декларации

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу», — отметили там.

По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона «О предупреждении коррупции», чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

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Отметим, что в 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Игорь Насалик, САП
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