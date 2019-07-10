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Поезда в Москву являются самыми прибыльными для «Укрзализныци»

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Поезда в Москву являются самыми прибыльными для «Укрзализныци»

Самым прибыльным направлением для "Укрзализныци" за 5 месяцев 2019 был поезд №5/6 сообщением Киев-Москва - он принес больше прибыли, чем 5 самых прибыльных внутренних поездов.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные УЗ.

Подчеркивается, что поезд Киев-Москва (при заполненности 66%) принес компании 117,7 миллионов гривен - это почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2018 года (64,5 млн грн).

В то же время 5 самых прибыльных поездов на внутренних направлениях принесли за полгода 101,1 миллиона гривен прибыли.

В топ-5 самых прибыльных международных направлений, кроме Киев-Москва, также вошли Одесса-Москва (заполненность - 77%) - 39,2 млн грн, Львов-Москва (заполненность 74%) - 25,8 млн грн, Кривой Рог- Москва (заповненисть76%) - 25,5 млн грн, Днепр-Москва (заполненность 60%) - 21,8 млн грн.

Наиболее прибыльным внутренним поездом стал Киев-Одесса, который принес 32,1 миллиона гривен прибыли, его заполненность составила 88%. Вторым наиболее прибыльным внутренним поездом стал Киев-Днепр, который принес 23,9 миллиона гривен прибыли при заполненности 93%.

Наиболее убыточными поездами в Украине за первые полгода стали Киев-Мариуполь (101,4 миллиона гривен убытка при заполненности 91%), Киев-Рахов (78,9 миллиона гривен убытков при заполненности 90%) и Херсон-Львов (61,3 миллиона гривен убытков при заполненности 95%).

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Напомним, что в феврале 2019 года Укрзализныця сократила количество поездов в РФ.

В начале августа 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

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