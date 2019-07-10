«Укргидронерго» увеличит прибыль на 800 млн гривен благодаря запуску нового рынка

Чистая прибыль государственного предприятия «Укргидроэнерго» вырастет на 0,8 млрд гривен до 2,6 млрд гривен, доход от реализации увеличится на 1,6 млрд гривен до 7,6 млрд гривен. Кабинет Министров Украины внес соответствующие изменения в финансовый план компании на текущий год.

Об этом говорится в распоряжении № 479-р, которое было принято на заседании Кабмина 5 июля, сообщила пресс-служба «Укргидроэнерго».

«Утверждение скорректированного финансового плана позволит вести хозяйственную деятельность „Укргидроэнерго“ в новых условиях рынка электрической энергии, обеспечивая стабильную прибыльную деятельность общества», — сообщила пресс-служба госпредприятия.

Существенное повышение дохода и чистой прибыли «Укргидроэнерго» непосредственно связано со значительным ростом тарифа на электроэнергию, произведенную госпредприятием, в результате введения реформы рынка электроэнергии. Средняя цена электроэнергии ГП «Укрэнерго» после старта реформы возросла на 47% — с 0,7 гривен за кВт-ч, до 1,1 гривен за кВт-ч.

Увеличение дохода и чистой прибыли ГП «Укргидроэнерго» в результате роста стоимости реализуемой электроэнергии также обеспечит повышение доходов бюджетов. Измененным финпланом предусмотрено увеличение общей суммы поступлений налогов и сборов от «Укргидроэнерго» в государственный и местные бюджеты на 0,4 млрд гривен до 2,8 млрд гривен.

Напомним, с 1 июля начался второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество. Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электроэнергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели.

ГП «Укргидроэнерго» — крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине, в состав которой входят 10 станций. По состоянию на начало года суммарная установленная мощность гидроагрегатов компании составляла 5 758 МВт.