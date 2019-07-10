Цель реформы энергорынка - предоставить потребителям возможность выбора поставщиков, – Кшиштоф Рогульски

Новый рынок электроэнергии введен в интересах потребителей, через некоторое время они смогут получать электроэнергию бесплатно (в непиковое время).
Об этом заявил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски в интервью интернет-изданию «Главком».
«Этот рынок придуман не в пользу энергетиков, его цель — предоставить право выбора потребителю... И Украина не стала исключением — сейчас на рынке есть профицит электроэнергии», — сказал Рогульски.
Эксперт также отметил, что в условиях рынка поставщик заинтересован, чтобы его клиенты больше потребляли ночью, чем днем, ведь тогда он может сделать более дешевые закупки на год вперед, потому что электроэнергия для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме вдвое дороже, чем базовая. И в непиковые часы, в частности, в выходные может даже предлагать потребителю электроэнергию бесплатно.
«В выходные дни бывают провалы в потреблении, поэтому поставщик должен закупить объемы, которые бы учитывали эти провалы. Это не всегда удается, поэтому поставщик стимулирует ночное потребление и в выходные дни — есть даже такая оферта: в выходные — бесплатная электроэнергия», — рассказал Рогульски.
Эксперт также убежден, что и в Украине поставщики будут предлагать потребителям бесплатную электроэнергию ночью и в выходные.
«Будут. Поставщики сами должны рассчитать такую оферту. В какой-угодно момент клиент сможет сам выбрать себе такого поставщика, который предлагает более выгодные цены, чем тариф, установленный НКРЭКУ для населения», — считает Рогульски.
Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электроэнергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.
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