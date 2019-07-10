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Цель реформы энергорынка - предоставить потребителям возможность выбора поставщиков, – Кшиштоф Рогульски

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Цель реформы энергорынка - предоставить потребителям возможность выбора поставщиков, – Кшиштоф Рогульски

Новый рынок электроэнергии введен в интересах потребителей, через некоторое время они смогут получать электроэнергию бесплатно (в непиковое время).

Об этом заявил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски в интервью интернет-изданию «Главком».

«Этот рынок придуман не в пользу энергетиков, его цель — предоставить право выбора потребителю... И Украина не стала исключением — сейчас на рынке есть профицит электроэнергии», — сказал Рогульски.

Эксперт также отметил, что в условиях рынка поставщик заинтересован, чтобы его клиенты больше потребляли ночью, чем днем, ведь тогда он может сделать более дешевые закупки на год вперед, потому что электроэнергия для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме вдвое дороже, чем базовая. И в непиковые часы, в частности, в выходные может даже предлагать потребителю электроэнергию бесплатно.

«В выходные дни бывают провалы в потреблении, поэтому поставщик должен закупить объемы, которые бы учитывали эти провалы. Это не всегда удается, поэтому поставщик стимулирует ночное потребление и в выходные дни — есть даже такая оферта: в выходные — бесплатная электроэнергия», — рассказал Рогульски.

Эксперт также убежден, что и в Украине поставщики будут предлагать потребителям бесплатную электроэнергию ночью и в выходные.

«Будут. Поставщики сами должны рассчитать такую ​​оферту. В какой-угодно момент клиент сможет сам выбрать себе такого поставщика, который предлагает более выгодные цены, чем тариф, установленный НКРЭКУ для населения», — считает Рогульски.

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Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электроэнергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

энергорынок, Кшиштоф Рогульски
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