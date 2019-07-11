У Зеленского назвали основания для увольния Климкина

Главу Министерства иностранных дел Павла Климкина предлагают уволить из-за отсутствия сотрудничества между ним и президентом Владимиром Зеленским. Об этом представитель президента Руслан Стефанчук заявил сегодня в Верховной Раде.

Во время обсуждения отставки министра иностранных дел нардеп Елена Сотник отметила, что Климкин не представлял отчета о своей работе в парламенте.

«Если президент делает такое представление (на увольнение, — ред.), значит, есть выводы о его неудовлетворительной работе?» — спросила она, попросив уточнить, что является основанием для увольнения главы МИД.

«Что касается сотрудничества — то и президенту, насколько я знаю, не удалось пообщаться с господином Климкиным по вопросам, касающимся его отчета. И именно это стало причиной того, что отсутствует сотрудничество, и это дает все основания президенту обратиться в Верховную Раду с представлением (на увольнение, — ред.)», — заявил Стефанчук.