НАБУ вызвало Луценко на допрос

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Украины Юрия Луценко на допрос 15 июля в связи передачей дела участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Да, подтверждаю», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.
По ее информации, Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской.
Сарган напомнила, что поводом для такого решения в апреле 2018 года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.
«Генпрокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Горошинский (Александр Горошинский — Ред.), известный защитник „беркутов“ (сотрудников бывшего спецподразделения МВД „Беркут“ — Ред.) и самого Януковича (экс президента Украины Виктора Януковича — Ред)», — отметила Сарган.
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