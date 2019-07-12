Саакашвили может поехать делать реформы в Молдову

Премьер Молдовы Майя Санду сообщила, что хотела бы получить помощь экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в проведении реформы системы юстиции.

«Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании в Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему», — сказала Санду в интервью изданию Cotidianul.

По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров.

Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.