Саакашвили может поехать делать реформы в Молдову

Премьер Молдовы Майя Санду сообщила, что хотела бы получить помощь экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в проведении реформы системы юстиции.
«Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании в Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему», — сказала Санду в интервью изданию Cotidianul.
По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров.
Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.
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