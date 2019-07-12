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Медведчук двигает по 155-му округу в Раду Мялика, чтобы лоббировать свои интересы, - СМИ

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Медведчук двигает по 155-му округу в Раду Мялика, чтобы лоббировать свои интересы, - СМИ

Кандидат по округу № 155 в Ровенской области Виктор Мялик «засветился» в нескольких земельных скандалах и связях с пророссийским одиозным политиком Виктором Медведчуком. Об этом сообщает Реалист со ссылкой на общественную организацию «Поліська Правда».

«Справка о том, как дерибанит земельные участки Киевщины или коротко про судебные дела, где Мялик Виктор Ничипорович — ответчик», — пишет издание.

Активисты общественной организации приводят три уголовных дела, которые якобы заведены на Виктора Мялика и его строительные компании из-за различных афер.

Дело первое: иск от зампрокурора Киевской области к ООО «БАРСЕЛОНА Ю ЭЙ» и Софийско-Борщаговского сельсовета Киево-Святошинского района Киевской области. С 2017 года «БАРЛЕСОНА Ю ЭЙ» обвиняется в незаконном владении земельным участком.

«ООО «БАРСЕЛОНА Ю ЭЙ — партнер-застройщика Маялика В. Н. Его к делу привлекли, как третью сторону ответчика. Также эта компания — партнер Маялика в другом проекте по строительству ЖК „Львівський маєток“. Этот Ж К — фигурант 35 судебных дел, имеет налоговый долг, уставной капитал — 2 тысячи гривень и находится на одной улице с „МДС-БУД“ Мялика», — сообщает «Поліська Правда».

Дело второе: жительница города Вишневое Евтушок Елена Васильевна обратилась в суд с иском на Мялика В. Н. с требованием возместить финансовую компенсацию за невыполнение, как представителем застройщика, условий договора купли-продажи. С 2016 года длится суд, все это время женщина не может ни заселиться в квартиру, ни вернуть деньги.

Дело третье: житель Софийской Боршаговки тоже обратился с жалобой на застройщика-мошенника Мялика. История похожа — мужчина не может ни заселиться в квартиру, ни получить обратно свои деньги.

Активисты отмечают, что компания Мялика «МДС-БУД» официально не значится в списке застройщиков Киевской области, имеет уставной капитал в 9 тысяч гривен и зарегистрирована в квартире общежития. Это очень похоже на признаки фиктивной фирмы.

Эти уголовные дела, по их мнению, говорят о крайне сомнительной репутации Виктора Мялика, как застройщика. При этом на округе № 155 в Ровенской области он то жертвует деньги на строительство церкви, то проводит шахматный турнир, то покупает мебель в школу. В мошеннических схемах Мялик ворует десятки миллионов, а затем пару тысяч гривень тратит на фактически подкуп избирателей своего округа, называя это благотворительностью и меценатством.

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Мало того, отмечает издание, по одной из версий, строительная компания Мялика «МДС-БУД» была основана за деньги кума Путина Виктора Медведчука. И именно Медведчук сейчас щедро финансирует избирательную кампанию кандидата Виктор Мялика, чтобы потом, став народным депутатом, ровенский «меценат» лоббировал интересы Медведчука в парламенте.

Виктор Медведчук, досрочные выборы, Виктор Мялик
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