Первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту стихи

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс «Письмо в космос» для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября.
«В соревновании могут принять участие люди всех возрастов, национальностей, люди с ограниченными возможностями. Работы в номинациях: лучшее стихотворение, лучший рассказ и лучший рисунок о космосе будут приниматься до 27 июля», — сообщили в центре.
Работы должны быть написаны на английском или арабском языках именно по случаю этого события. При этом объем рассказа не должен превышать одной тысячи слов, а стихотворение содержать не больше 20 строк.
Проживающие в Эмиратах люди могут прислать свои работы на почтовый ящик в Дубае, который имеет такой же номер, как и дата первого полета эмиратского космонавта — 250919. Участники из других стран мира также имеют возможность принять участие в этом конкурсе, направив свои работы на почтовый ящик competitions@mbrsc.ae. Отбор лучших работ вначале проведут сотрудники почты ОАЭ, а затем они будут направлены в космический центр для окончательного определения победителей, чьи творения полетят в космос вместе с первым эмиратским астронавтом.
Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым будет Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней. На сайте госкорпорации «Роскосмос» говорится, что старт планируется с Байконура 25 сентября. Компанию в полете на «Союзе МС-15», как в свою очередь отмечается на сайте НАСА, первому эмиратскому космонавту составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.
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