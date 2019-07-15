Сегодня последний день когда можно поменять место голосования

Органы ведения Госреестра избирателей в понедельник, 15 июля, завершают принимать заявления от граждан о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей.
«Заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, то есть до 15 июля 2019 года включительно», — рассказали в Госреестре.
Для изменения места голосования граждане должны прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей, написать соответствующее заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (паспорт).
По состоянию на 14 июля, по данным Госреестра избирателей, 219 тысяч 678 человек воспользовались временным изменением места голосования.
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