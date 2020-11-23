Основные тенденции экономического развития Украины

Распространение эпидемии COVID-19 в Украине и мире требует беспрецедентных мер защиты для обеспечения безопасности распространения вирусных заболеваний и поддержки национальных систем здравоохранения. Риск сокращения доходов Государственного бюджета Украины и повышения стоимости государственных заимствований существенно затрудняет выполнение государственных программ по поддержке экономики, которые необходимы для выхода экономики Украины из кризиса. Отсутствие достаточного пространства для финансирования государственных расходов по приемлемой стоимости ставит Украину в неравные условия со странами ЦВЕ в контексте преодоления кризиса.

Украина не осталась в стороне от мировых кризисных процессов. Усилиями органов власти и Национального банка удалось сохранить макроэкономическую стабильность и предотвратить угрозу экономического коллапса. Однако, текущая ситуация вызывает беспокойство.

1. Снижение реального ВВП в III квартале составил «-» 3,5% к соответствующему кварталу 2019 (Еврозона «-» 4,3%, Польша «-» 1,6%, Чехия «-» 5,8%). Согласно прогнозу Национального банка реальный ВВП в 2020 году снизится на 6%.

2. Падение промышленного производства за 9 месяцев 2020 составило «-» 7,0%. Глубокое падение наблюдалось в производстве товаров инвестиционного назначения — «-» 23,6% за 9 месяцев 2020. Снижение сельскохозяйственного производства составило «-» 13,1%, сферы транспорта «-» 15,6% (в том числе, грузооборот «-» 16,6%, пассажирооборот «-» 54,4%).

3. Уровень потребительской инфляции в октябре составил 2,6% в годовом измерении и с начала 2020 года остается ниже целевого диапазона Национального банка (5+/-1%). Рост цен в промышленности в октябре составил 3,2% к соответствующему периоду прошлого года.

4. Ставки по государственным заимствованиям самые высокие среди развивающихся стран Европы. Доходность по годичным ОВГЗ в гривне (на аукционе 17.11.2020) составляла 10,5%, по 3-летним — 11,1%. Для сравнения: доходность 10-летних государственных заимствований в Польше составляет 1,3%, Чехии — 1,2%, в Еврозоне является отрицательной на уровне «-» 0,5%.

5. Кредиты банков в реальный сектор снизились в октябре на 5,3% в годовом измерении, в том числе гривневые корпоративные кредиты — на 6,4%, корпоративные кредиты в иностранной валюте — на 16,4%. Процентные ставки по гривневым кредитам бизнеса составляли в октябре 8,8%, по гривневым кредитам домохозяйствам — 35,2%.

6. В 2020 критически снизилась доля ВВП, направляемая на прирост национальных сбережений. По итогам I полугодия прирост сбережений всех секторов экономики составил всего 0,7% ВВП, а в домашних хозяйствах продолжилось сокращение сбережений. Для сравнения среднегодовой за последние 10 лет прирост национальных сбережений в странах ЕС не опускался ниже 20% ВВП.

7. За 9 месяцев 2020 сводный бюджет Украины выполнен с дефицитом в 2,9% ВВП (81 млрд. грн). Общий дефицит оказался меньше расходов на обслуживание государственного долга (99 млрд. грн.). Таким образом, на первичном уровне в государственных финансах получен первичный профицит 0,64% ВВП (+18 млрд. Грн.). Это резко контрастирует с ожидаемыми параметрами фискальной политики других стран с формирующимися рынками. Согласно прогнозу МВФ средний уровень первичного дефицита в регионе стран Европы, с формирующимися рынками (EM Europe) в 2020 г. ожидается на уровне 5,9% ВВП. Такие параметры свидетельствуют о наличии в большей степени рестрикционных, а не стимулирующих эффектов от фискальной политики в экономике.

После достижения минимальных значений в июле 2020 стоимость государственных заимствований растет четвертый месяц подряд, что сказывается на замедлении темпов привлечения средств для финансирования Государственного бюджета Украины, учитывая нежелание Министерства финансов существенно повышать ставки по ОВГЗ. В ноябре в Государственный бюджет привлечено лишь 7,9 млрд. гривен, в том числе на последнем аукционе 17.11.2020 — 374 млн. гривен, что свидетельствует о сложности дальнейшего содержания ставок на текущем уровне.

Доходность операций с ОВГЗ на вторичном рынке превышает стоимость размещений на первичных аукционах Министерства финансов на 0,5-1,0 в. п. (на разных сроках), что усиливает давление на доходность и сужает пространство для проведения Министерством финансов операций по первичному размещению ОВГЗ. Негативное влияние на объем ликвидности на вторичном рынке оказывает также выход нерезидентов из ОВГЗ, доля которых сократилась до 8,5% от общего объема ОВГЗ в обращении по сравнению с 14,2% на начало года (сокращение на 41,2 млрд. гривен).

Учитывая замедление темпов привлечения средств на внутреннем рынке и ограниченный доступ к международным рынкам капитала из-за неопределенности, связанной с сотрудничеством с МВФ, выполнение плана заимствований до конца текущего года без существенного повышения стоимости государственных заимствований является крайне сложным.

Следует отметить, что зависимость государственных финансов от долгового финансирования существенно усилилась в течение 2018-2019 годов. Если в 2017 новые заимствования составляли 16% от суммарного потока средств от налогов, социальных взносов и заимствований, то в 2018 г. этот показатель вырос до 19%, в 2019 — до 24%, а в периоде за текучий год с ноября 2019 по октябрь 2020 — до 26%.

В таких условиях повышается важность стабильного и ликвидного функционирования внутреннего рынка государственных заимствований с приемлемой (ввиду фискальных рисков) доходностью.

В период чрезвычайных ситуаций или системных негативных явлений в экономике целесообразно применение Национальным банком широкого инструментария воздействия на экономическую активность, включая возможность содействия им расширению фискальных возможностей правительства с помощью операций с государственными ценными бумагами. Активное участие центрального банка на рынке ОВГЗ позволит уменьшить «эффект вытеснения», при котором правительство вынуждено повышать ставки по своим займам с целью финансирования расходов.

Решение этой проблемы требует повышения качества и системности координации действий Кабинета Министров Украины и Национального банка по приоритетным направлениям.