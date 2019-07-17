Парубий отказался созывать парламент на внеочередное заседание

Спикер Верховной Рады заявил, что проведении внеочередного заседания парламента 18 июля не состоится, поскольку это не предусмотрено законом. Об этом заявил в среду спикер парламента Андрей Парубий в ответ на обращение президента Владимира Зеленского созвать 18 июля внеочередное заседание.
«Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом», — написал он в Facebook.
«Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины», — заявил он.
Парубий отметил, что последнее пленарное заседание 10 сессии парламента восьмого созыва состоялось 12 июля. «У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины», — отметил спикер.
В связи с этим он обратился к президенту с просьбой «привести свое письмо к Раде в соответствие с требованиями закона».
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления...», «О внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины».
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