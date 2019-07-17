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Луценко закрыл дело о «государственной измене Порошенко» – решение обжалуют

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Луценко закрыл дело о «государственной измене Порошенко» – решение обжалуют

Юрист Андрей Портнов заявил о намерениях обжаловать решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии уголовного производства в отношении пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

«Сегодня Луценко... закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел, с целью сохранения власти, военное положение. Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы», — написал Портнов на своей странице в соцсети Facebook в середу.

Он назвал причастными к решению о закрытии дела генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

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Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года, когда в Украине было введено военное положение. «Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий», — написал он.

Петр Порошенко, Юрий Луценко, Андрей Портнов, госизмена
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Комментарии (1)
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Sergey Lavidenko
Sergey Lavidenko 18 минут назад

продажная женщина очкастая. очк ..о то ему порвать бы

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Среда, 17 июля 2019
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