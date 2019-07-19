Яника Мерило займется еще и реформой таможни

Советник министра инфраструктуры и координатор направления eHealth Яника Мерило присоединилась к команде Государственной таможенной службы, сообщил ее глава Максим Нефьодов.

«Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни. Будет заниматься продакт менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы», — написал Нефьодов в Facebook в пятницу.

Он также отметил, что обновится дизайн печати нового органа.

«Да, обещаю сделать все возможное и по таможне, и eHealth в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам», — написала в Facebook сама Мерило.