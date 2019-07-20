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Украина в три раза увеличила экспорт соков

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Украина в три раза увеличила экспорт соков

Экспорт соков из Украины по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в три раза — с 22,3 тысячи тонн до 67,9 тысячи тонн. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

В целом экспорт плодовоовощных соков из Украины за январь—июнь 2019 года в стоимостном выражении составил 54,8 млн долларов, в то время как в прошлом году за аналогичный период было экспортировано продукции на 27,9 млн долларов.

«Украина выступает нетто-экспортером соков — сальдо торгового баланса по сокам (экспорт минус импорт) является положительным и составляет 38,7 млн долларов», — говорится в сообщении.

Основной страной-потребителем украинских соков по результатам первой половины текущего года стали США, куда поставили соков на 23,6 млн долларов или 43% от всех поставок соков за указанный период.

В тройку лидеров также вошли Канада — 14,6% (почти 8 млн долларов) и Австрия — 13,2% (7,2 млн долларов).

Наибольшей популярностью пользуются яблочный и томатный соки.

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Напоминаем, что в рамках Зоны свободной торговли с ЕС Украина может беспошлинно экспортировать соки в ЕС в пределах квот. В 2019 году размер основной квоты на беспошлинный экспорт соков в ЕС составляет 16 тысяч тонн, а дополнительной (которая начала действовать с 2017 года и будет действовать до 2020 года включительно) — 500 тонн.

Обе квоты были закрыты еще в первых числах января текущего года, в то время как экспорт продукции продолжается и в дальнейшем.

экспорт, соки
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