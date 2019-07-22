Стало известно, с кем сыграет «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» получило соперника в третьем квалификационном раунде самого престижного континентального футбольного турнира — Лиги чемпионов УЕФА. По итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне подопечные Александра Хацкевича в двухматчевом противостоянии встретятся с бельгийским «Брюгге».

Матчи пройдут 6/7 и 13 августа. Причем, первый поединок «Динамо» сыграет в Бельгии. Победитель пары выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, неудачник сыграет в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.

Напомним, чемпион Украины донецкий «Шахтер» начнет выступление сразу в основной сетке Лиги чемпионов.