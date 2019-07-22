Туристу, не заплатившему за ужин в Испании, грозит 6 лет тюрьмы

Турист из Италии может сесть на шесть лет в тюрьму за неоплаченный ужин в ресторане на испанском острове Форментера, передает РИА Новости. Тучный мужчина сразу привлек к себе внимание официантов, заказывая одно блюдо за другим. Он поужинал устрицами, пастой с омарами, морепродуктами во фритюре, заказал несколько бутылок вина, а когда ему принесли счет, отказался платить, сообщив, что банкрот.
Мужчину передали в руки патруля Гражданской гвардии. При этом турист совершил две фатальные ошибки. Во-первых, он не рассчитывал, что дело дойдет до суда, — решил, что его отпустят, чтобы избежать скандала. Во-вторых, поужинал он на сумму более 400 евро, а это уже не незначительное мошенничество; итальянца подвела одна лишняя порция, если бы он уложился в 400 евро, мог бы отделаться 1-3 месяцами тюрьмы.
Позже выяснилось, что мужчина — неплательщик-рецидивист, который неоднократно ужинал за счет заведений. Это отягчающее обстоятельство увеличило потенциальный срок наказания до 6 лет тюрьмы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016