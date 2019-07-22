Туристу, не заплатившему за ужин в Испании, грозит 6 лет тюрьмы

Турист из Италии может сесть на шесть лет в тюрьму за неоплаченный ужин в ресторане на испанском острове Форментера, передает РИА Новости. Тучный мужчина сразу привлек к себе внимание официантов, заказывая одно блюдо за другим. Он поужинал устрицами, пастой с омарами, морепродуктами во фритюре, заказал несколько бутылок вина, а когда ему принесли счет, отказался платить, сообщив, что банкрот.

Мужчину передали в руки патруля Гражданской гвардии. При этом турист совершил две фатальные ошибки. Во-первых, он не рассчитывал, что дело дойдет до суда, — решил, что его отпустят, чтобы избежать скандала. Во-вторых, поужинал он на сумму более 400 евро, а это уже не незначительное мошенничество; итальянца подвела одна лишняя порция, если бы он уложился в 400 евро, мог бы отделаться 1-3 месяцами тюрьмы.

Позже выяснилось, что мужчина — неплательщик-рецидивист, который неоднократно ужинал за счет заведений. Это отягчающее обстоятельство увеличило потенциальный срок наказания до 6 лет тюрьмы.