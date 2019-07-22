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Microsoft выделит миллиард долларов разработчикам искусственного интеллекта

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Microsoft выделит миллиард долларов разработчикам искусственного интеллекта

Компания Microsoft согласилась вложить $1 миллиард в организацию OpenAI, занимающуюся передовыми разработками в области искусственного интеллекта. Как пишет The New York Times, эта лаборатория ставит перед собой конечную цель создать систему искусственного общего интеллекта (AGI), которая будет способна «мыслить» так же, как человек.

По мнению большинства ученых, AGI-системы, которые способны обучаться, размышлять и превосходить человека в решении интеллектуальных задач, появятся не ранее чем через десятилетия или даже столетия, если эта идея вообще достижима. Несмотря на это, в разработку «сильного» ИИ вкладываются богатейшие компании мира. Ту же цель, например, преследует лаборатория DeepMind, принадлежащая владельцу Google.

OpenAI — организация, провозгласившая своей задачей создание дружественного к человечеству искусственного интеллекта, — прославилась как разработчик ботов для тактической стратегии Dota 2, умеющих выигрывать у человека. Чтобы научиться тому, что было немыслимо еще несколько лет назад, ИИ-системы суммарно провели в «доте» 45 тысяч лет, играя друг против друга в ускоренном режиме. Помимо этого, в OpenAI создали генератор фейковых текстов GPT2, но отказались от публикации полных результатов исследования, посчитав, что ИИ-модель может причинить вред, поскольку выдаваемые ею лживые новости кажутся слишком убедительными.

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Глава OpenAI Сэм Алтмен и его коллеги полагают, что могут привлечь накопленный опыт для создания «разумного» ИИ — при условии наличия достаточного количества данных и вычислительных мощностей. В этом команде Алтмена и может помочь Microsoft, согласившаяся предоставить инвестиции и аппаратную инфраструктуру. И даже если этого не произойдет, на пути к созданию AGI наработки OpenAI могут быть применены к другим проектам, таким как платформа облачных вычислений или роботизированная рука.

Microsoft, OpenAI
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Понедельник, 22 июля 2019
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