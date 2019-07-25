В Одессе задержан бывший начальник полиции области

В Одессе НАБУ задержало бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина. Такую информацию «Украинской правде» подтвердили источники в НАБУ.

По словам собеседника УП, дело касается декларации бывшего силовика. Ранее в Головина провели обыск.

Как сообщает в четверг департамент коммуникации Нацполиции, бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По информации журналистов «Слидство.Инфо», его подозревают в деле, касающемся контрабанды сигарет. «Вероятно, начальники одесской полиции помогали контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт», — сообщает издание.

В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке «Золотой бугаз» в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.

Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала — Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.

По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию. На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, полицейский сказал: «Без комментариев».