Банк Турции резко снизил ключевую ставку

Банк Турции снизил ключевую ставку более чем на 4 процентных пункта после того, как президент страны сменил главу регулятора.

В начале июля председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку из-за отказа снижать процентные ставки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в ходе нескольких экономических встреч говорил главе ЦБ о необходимости снижения ставок, однако он «не делал того, что был должен». Главой ЦБ стал бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

Экономическая активность в стране восстанавливается, а замедление глобального экономического роста и возросшие риски замедления инфляции повысили вероятность экспансионистской политики со стороны центробанков развитых стран, говорится в сообщении регулятора. Инфляция в стране во втором квартале существенно снизилась и к концу года будет ниже апрельского прогноза, объясняет свое решение Банк Турции.

В сентябре 2018 года турецкий центробанк повысил ключевую ставку сразу на 6,25 процентных пункта, чтобы поддержать стремительно снижавшийся курс лиры, и с тех пор не менял ее.