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Кличко считает незаконным разделение должностей мэра и главы КГГА

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Кличко считает незаконным разделение должностей мэра и главы КГГА

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что разделение должностей мэра столицы и председателя КГГА противоречит принципам местного самоуправления и Конституции. Об этом он сказал в пятницу во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Эта ситуация противоречит местному самоуправлению», — сказал Кличко.

Кроме того, подчеркнул он, занятие должностей мэра и председателя КГГА разными лицами является антиконституционным и грозит свертыванию реформы децентрализации.

По мнению Кличко, сейчас против него развернута широкая кампания дискредитации, и он намерен защищать свою честь в суде.

Он также рассказал, что у него было несколько встреч с председателем Офиса президента Андреем Богданом и две встречи с главой государства Владимиром Зеленским, обсуждали социально-экономические вопросы.

«У меня было несколько встреч с председателем Офиса президента Украины Богданом и две встречи с Зеленским, на которых мы обсудили ключевые вызовы, стоящие перед страной. Это, прежде всего, — динамика реализации реформ, борьба с коррупцией. И в этом направлении акцент также был сделан и на городе Киеве», — сказал Кличко.

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При этом он не уточнил, предлагалось ли ему во время этих встреч добровольно сложить полномочия председателя КГГА.

Напомним, что 24 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан направил правительству письмо, в котором просит министра Кабинета министров Александра Саенко внести представление об освобождении Виталия Кличко от должности председателя КГГА.

КГГА, Виталий Кличко
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