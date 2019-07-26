Кличко считает незаконным разделение должностей мэра и главы КГГА

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что разделение должностей мэра столицы и председателя КГГА противоречит принципам местного самоуправления и Конституции. Об этом он сказал в пятницу во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Эта ситуация противоречит местному самоуправлению», — сказал Кличко.

Кроме того, подчеркнул он, занятие должностей мэра и председателя КГГА разными лицами является антиконституционным и грозит свертыванию реформы децентрализации.

По мнению Кличко, сейчас против него развернута широкая кампания дискредитации, и он намерен защищать свою честь в суде.

Он также рассказал, что у него было несколько встреч с председателем Офиса президента Андреем Богданом и две встречи с главой государства Владимиром Зеленским, обсуждали социально-экономические вопросы.

«У меня было несколько встреч с председателем Офиса президента Украины Богданом и две встречи с Зеленским, на которых мы обсудили ключевые вызовы, стоящие перед страной. Это, прежде всего, — динамика реализации реформ, борьба с коррупцией. И в этом направлении акцент также был сделан и на городе Киеве», — сказал Кличко.

При этом он не уточнил, предлагалось ли ему во время этих встреч добровольно сложить полномочия председателя КГГА.

Напомним, что 24 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан направил правительству письмо, в котором просит министра Кабинета министров Александра Саенко внести представление об освобождении Виталия Кличко от должности председателя КГГА.