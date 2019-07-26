«Макдоналдс» сообщил о рекордном росте продаж

Сеть ресторанов «Макдоналдс» по итогам второго квартала сообщила о рекордном росте продаж в мире. Об этом говорится в сообщении компании.

Сопоставимые продажи компании выросли на 6,5%. По данным Bloomberg, этот показатель является рекордным с 2012 года. Выручка осталась примерно на уровне прошлого года и составила $5,34 млрд (за второй квартал 2018 года — $5,35 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 1% и достигла $1,5 млрд ($1,496 млрд годом ранее).

В США продажи выросли на 5,7%. Как отмечает агентство, на это повлияло появление новых продуктов в меню для завтрака, в том числе пончиков. Также на росте продаж положительно сказались акционные предложения.

Ранее в июле сеть «Макдоналдс» объявила о прекращении партнерства с UberEats в США, заключив контракт с сервисом доставки DoorDash. Доставкой продукции сети UberEats занималась с 2017 года, обслуживая около 64% ресторанов сети в США. Недовольства «Макдоналдса» были связаны с высокой комиссией за доставку, которая составляла 15–30%.