«Макдоналдс» сообщил о рекордном росте продаж

Сеть ресторанов «Макдоналдс» по итогам второго квартала сообщила о рекордном росте продаж в мире. Об этом говорится в сообщении компании.
Сопоставимые продажи компании выросли на 6,5%. По данным Bloomberg, этот показатель является рекордным с 2012 года. Выручка осталась примерно на уровне прошлого года и составила $5,34 млрд (за второй квартал 2018 года — $5,35 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 1% и достигла $1,5 млрд ($1,496 млрд годом ранее).
В США продажи выросли на 5,7%. Как отмечает агентство, на это повлияло появление новых продуктов в меню для завтрака, в том числе пончиков. Также на росте продаж положительно сказались акционные предложения.
Ранее в июле сеть «Макдоналдс» объявила о прекращении партнерства с UberEats в США, заключив контракт с сервисом доставки DoorDash. Доставкой продукции сети UberEats занималась с 2017 года, обслуживая около 64% ресторанов сети в США. Недовольства «Макдоналдса» были связаны с высокой комиссией за доставку, которая составляла 15–30%.
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