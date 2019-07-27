Более половины жителей Германии хотят сближения с Россией

За сближение и восстановление хороший отношений с Россией выступили 54% жителей западной Германии и 72% граждан восточной части страны. Об этом пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на данные соцопроса.

Отмечается, что многие жители Германии считают политику Европы и США в отношении России неверной. Как пишет автор статьи Керстин Декер, жители восточной Германии «лучше понимают Россию», так как знакомы с ее культурой.

Кроме того, немцы недовольны санкционной политикой против России. По словам Декер, они понимают, «что внешнее давление способствует внутренней сплоченности». «Россия — наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем столкнуться с конфронтацией», — отмечается в статье.

В интервью Декер жители восточной части страны выразили недовольство тем, что что «высокомерие Запада объясняет другим, как им жить». По данным издания, именно восточные немцы также не видят проблем в том, что Крым был аннексирован Россией.