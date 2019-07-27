Войти
позиция
Трамп заявил, что Apple объявит о строительстве завода в Техасе
Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на Донбассе
мирный процесс
Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Более половины жителей Германии хотят сближения с Россией

303
Более половины жителей Германии хотят сближения с Россией

За сближение и восстановление хороший отношений с Россией выступили 54% жителей западной Германии и 72% граждан восточной части страны. Об этом пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на данные соцопроса.

Отмечается, что многие жители Германии считают политику Европы и США в отношении России неверной. Как пишет автор статьи Керстин Декер, жители восточной Германии «лучше понимают Россию», так как знакомы с ее культурой.

Кроме того, немцы недовольны санкционной политикой против России. По словам Декер, они понимают, «что внешнее давление способствует внутренней сплоченности». «Россия — наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем столкнуться с конфронтацией», — отмечается в статье.

Читайте также: В Белой Церкви одновременно проводятся 50 обысков

В интервью Декер жители восточной части страны выразили недовольство тем, что что «высокомерие Запада объясняет другим, как им жить». По данным издания, именно восточные немцы также не видят проблем в том, что Крым был аннексирован Россией.

Россия, ФРГ, опрос
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 27 июля 2019
Пятница, 26 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016