В Израиле правящая партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Правящая в Израиле партия «Ликуд» в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху в компании президентов России, США и главы правительства Индии.

На внешних стенах здания, известного как «Мецудат-Зеев», Владимир Путин, Дональд Трамп и Нарендра Моди улыбаются своему израильскому коллеге и жмут ему руку.

«Нетаньяху. Другая лига», — гласит надпись, сопровождающая каждый из трех плакатов.

Под этим лозунгом израильский премьер, гордящийся добрыми отношениями с лидерами крупнейших мировых держав, выиграл апрельские выборы и идет на сентябрьские во главе партии «Ликуд».

Необходимость второй раз за год обратиться к избирателям возникла из-за того, что Нетаньяху, несмотря на одержанную весной победу, не смог создать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался. Чтобы не допустить перехода мандата на формирование правительства к оппозиции, сторонники премьер-министра инициировали роспуск Кнессета с назначением выборов на 17 сентября.