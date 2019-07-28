В Крестном ходе ПЦУ приняли участие около 20 тысяч человек

В Киеве завершилась первый крестный ход Православной церкви Украины, посвященный 1031-летию крещения Руси. Об этом сообщает Укринформ.

Колонна во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием прошла от Софии Киевской до памятника святому равноапостольному князю Владимиру после завершения Божественной литургии. На Владимирской горке прошел молебен. В мероприятии принял участие и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Торжества прошли спокойно, участников шествия усиленно охраняли полицейские, места проведения мероприятий патрулировали спасатели ГСЧС.

Как отметил во время общения с журналистами митрополит Епифаний, в крестном ходе приняли участие более 50 архиереев и около 1500 священников. Предстоятель новой церакви также заявил, что всего в мероприятии приняло участие около 20 тысяч человек.

После крестного хода должно начаться паломничество верующих к чудотворных святынь — частицы Древа Креста Господня и мощей святого апостола Андрея Первозванного в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Напомним, что 27-28 июля в Украине проходят торжества по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси. 27 июля свой ход по случаю Крещения Руси провели верующие УПЦ.