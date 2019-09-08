Нетаньяху едет в Россию встречаться с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. О своих планах он рассказал на заседании правительства, текст его выступления опубликовала канцелярия израильского премьера.
«На этой неделе я, возможно, посещу Россию, чтобы обсудить координацию в военной сфере с президентом Путиным», — сообщил Нетаньяху. В частности, израильский лидер планирует обсудить с российским коллегой возросшую активность Ирана в регионе.
Ранее о скором визите Нетаньяху в Россию писали израильские СМИ. До этого премьер страны отменил запланированную на 9 сентября однодневную поездку в Индию из-за «ошибки в планировании».
23 августа Нетаньяху провел телефонные переговоры с Путиным. Главы стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе взаимодействие по Сирии, а также итоги визита премьер-министра Израиля в Украину.
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