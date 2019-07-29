Все члены Комитета монетарной политики НБУ высказались за снижение учетной ставки

Все члены Комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки.

Согласно протоколу заседания, обнародованному на сайте центробанка, восемь из них поддержали снижение учетной ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) — до 17%, один — на 1 п.п. — до 16,5%.

В процессе обсуждения члены КМП отмечали, что в настоящее время макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого НБУ в апреле.

Так, по базовому прогнозному сценарию при условии постепенного снижения процентной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. При таких условиях инфляция должна достичь цели 5% в конце 2020 года.

Члены КМП отметили, что основной внутренний риск для базового сценария — дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности — остается актуальным, Нацбанк имеет ограниченные возможности его количественно оценить и снизить вероятность реализации при помощи монетарных решений.

«Такой риск, прежде всего, связан с возможной задержкой в проведении ключевых реформ или шагами по нивелированию предыдущих достижений, в частности, через судебные и законодательные решения, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украина и помешать продолжению сотрудничества с МВФ», — отмечается в сообщении.

Большинство членов КМП считают, что НБУ должен быть осторожным в смягчении монетарной политики, поскольку доверие к способности НБУ достигать инфляционной цели только начинает формироваться. При этом отдельные члены КМП не исключали возможности ускорения смягчения монетарной политики в дальнейшем при появлении признаков быстрой дезинфляции.

Один член КМП высказался за снижение учетной ставки на 1 п.п. Он отметил, что в пользу такого шага свидетельствует ревальвационное давление на гривню вследствие повышенного интереса нерезидентов к ОВГЗ. Также он учитывает ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ в ответ на замедление экономического роста.

Члены КМП единогласно поддержали публикацию прогноза учетной ставки. По их мнению, это будет способствовать улучшению понимания монетарной политики НБУ и его макроэкономического прогноза всеми экономическими агентами. В то же время важное значение будет иметь коммуникационное сопровождение такого прогноза.

Члены КМП подчеркнули необходимость акцентировать на том, что прогнозная траектория учетной ставки не является обязательством НБУ. Она может изменяться в пределах очередного обновления макроэкономического прогноза. Фактическое значение учетной ставки может отклоняться от прогнозной траектории с учетом изменения в балансе рисков и появления новой информации. Один из членов КМП также отметил, что в коммуникациях следует указать факторы, которые могут привести к такому отклонения.

Обсуждая прогнозную динамику учетной ставки, члены КМП согласились, что при отсутствии значительных экономических шоков к концу 2021 года ее уровень может снизиться до нейтрального — 8%. Стремительное снижение ставки ожидается в 2020 году вместе с вхождением инфляции в целевой диапазон и соответствующим улучшением инфляционных ожиданий.

При этом мнения относительно скорости снижения учетной ставки несколько разошлись. Ожидания большинства членов КМП совпали с траекторией базового сценария. В то же время один из членов считает, что снижение ставки до уровня 8% будет длительным и не произойдет уже в 2021 году. По его мнению, закрепление инфляционных ожиданий на уровне 5% потребует жесткой монетарной политики.

Другой член КМП наоборот ожидает более быстрого снижения учетной ставки даже ниже нейтрального уровня. По его прогнозу, этому будет способствовать существенный приток иностранного капитала в гривневые активы.

Участники заседания КМП также обратили внимание на расхождения в ожиданиях участников рынка по учетной ставке и прогнозе НБУ. Их консенсус-прогноз демонстрирует несколько более высокую учетную ставку в 2019-2021 годах. В частности, участники рынка преимущественно прогнозируют приближение ставки до 8% только в 2023 году. Это связано с определенной инерционностью их прогнозов и ориентацией на историческую информацию — высокий уровень инфляциии, соответственно, учетной ставки в предыдущие годы. При успешном достижении цели 5% ожидания участников рынка должны приблизиться к прогнозу НБУ, считают члены КМП.

Члены КМП также обсудили риски, связанные с притоком капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне. Такие риски, по их мнению, сегодня незначительны. Во-первых, приток капитала только в государственный сектор не создает рисков перегрева потребительского спроса, ведь фискальная политика остается взвешенной. Во-вторых, постепенное снижение стоимости государственных привлечений и удлинение их срочности Министерством финансов уменьшают риски, связанные с рефинансированием долга. Так, на сегодняшний день большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов состоит из ценных бумаг со сроком погашения от одного года и более. Кроме того, поддержание интереса иностранных инвесторов к государственным облигациям в гривне и в дальнейшем будет предопределять постепенную дедолларизации долга и соответственно снижение валютных рисков. В то же время существует вероятность увеличения спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующего укрепления обменного курса, что создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки, чем по базовому сценарию, считают члены КМП.