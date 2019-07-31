Россияне считают свой военный флот самым сильным в мире

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей России (67%) считают, что Военно-морской флот РФ является самым сильным в мире, на втором месте, по мнению россиян, располагается американский флот (40%), на третьем — китайский (15%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.
Также большинство респондентов (89%) выразили уверенность в том, что ВМФ России способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других государств, причем данный показатель за последние 14 лет вырос на 19 процентных пунктов (89% в нынешнем опроса против 70% в 2005 году).
Наряду с этим 85% опрошенных отметили, что служба в ВМФ является, по их мнению, престижной, в то время как противоположного мнения придерживаются лишь 5% респондентов. Более половины участников опроса (56%) с одобрением бы отнеслись к выбору своих детей и внуков стать офицерами ВМФ.
В целом сегодня, как и 14 лет назад, практически у каждого пятого опрошенного россиянина (17% в 2019 году против 18% в 2005-м) есть друзья, родственники или знакомые, которые служат или работают в ВМФ РФ.
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