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JKX Oil&Gas, акционером которой является Хомутынник, увеличила чистую прибыль на 15,8%

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JKX Oil&Gas, акционером которой является Хомутынник, увеличила чистую прибыль на 15,8%

В январе-июне 2019 года нефтегазовая компания JKX Oil&Gas, чьи активы находятся в Украине и РФ, получила $2,2 млн чистой прибыли, превзойдя показатель первого полугодия 2018 года на 15,8%. Об этом сообщает Focus.

В отчете компании на Лондонской фондовой бирже говорится, что повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 6,8% — до $45,3 млн при увеличении объемов запасов, что позволило компенсировать такой фактор, как снижение цен на газ в Украине.

«Наш уровень добычи вырос в результате продолжающихся инвестиций в наши месторождения в соответствии с планами развития, которые мы изложили в годовом отчете за 2018 год», — указано в комментарии совета директоров компании.

Также в Украине компания добилась признания международного арбитражного решения, вынесенного в пользу компании в 2017 году. Несмотря на то, что вердикт Киевского апелляционного суда может быть обжалован, компания стремится к исполнению международного арбитража на $12 млн в свою пользу.

Гендиректор ПГНК (Полтавская газонефтяная компания — ред.), которая является украинской «дочкой» JKX, Виктор Гладун подчеркнул, что в связи со снижением цен компания смогла увеличить запасы почти до 25 млн куб. м в конце июня.

«Мы намерены продавать его в четвертом квартале, так как цена продажи газа в Украине обычно выше после начала отопительного сезона», — пояснил гендиректор ПГНК.

По словам Гладуна, также выросли объемы добычи нефти, которые в июле уже превысили 1400 баррелей в сутки. Компания динамично меняет объемы своих запасов, исходя из стоимости нефти в Украине, на которую в свою очередь, влияет динамика мировых цен и циклические местные локальные факторы. Например, в конце июня у ПГНК было в запасе около 46 тыс. баррелей, то теперь объем сократился примерно на треть.

JKX уточняет, что ее продажи в Украине в первом полугодии выросли на 11,7% — до $37,1 млн, в том числе газа — на 16,5%. до $24,7 млн, нефти — на 5,6%, до $9,4 млн, сжиженного газа — на 11,5%, до $2,9 млн.

В России продажи снизились на 11,5% — до 48,1 млн, в том числе газа — на 11.4%, до $7,8 млн.

Инвестиции компании в первом полугодии составили $8,5 млн в Украине и $3,5 млн в России.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года компания JKX вышла на среднесуточную добычу в 10,132 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (boepd), что на 16,1% превышает средний показатель первого полугодия 2018 года. В Украине в январе-июне-2019 добыча выросла на 48,6% к январю-июнь-2018 — до 5,188 тыс. boepd, в том числе газа — на 56,9%, до 725 тыс. куб. м в сутки, нефти и конденсата — на 19%, до 919 boepd.

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Компания JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов на территории Украины и России. Одним из крупнейших акционеров JKX является Виталий Хомутынник с 19,97% акций.

А «Полтавская газонефтяная компания», принадлежащая JKX, является крупнейшей негосударственной нефтегазодобывающей компанией в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной — на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

Виталий Хомутынник, JKX Oil&Gas
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Михаил Подоляк
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политический консультант

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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