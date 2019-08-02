У Зеленского хотят дешевое кредитование под 12-13% в гривне уже в следующем году

Украина может иметь дешевое кредитование под 12-13% в гривне уже в следующем году. Как сообщается на сайте президента, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук во время делового завтрака с руководителями иностранных банков в Украине, который организовал Форум международных ведущих финансовых учреждений (FLIFI).
По его словам, это оптимистичная оценка, но реальная. Он также отметил, что в планах — создание в украинской банковской системе инструмента, который будет защищать интересы кредиторов.
«Почему нам так важно иметь дешевое кредитование уже в следующем году? Потому что так фермер сможет просто пойти в банк и получить там кредит в гривне под 12-13%, ему будет значительно легче работать, развиваться и быть конкурентоспособным», — отметил Гончарук, добавив, что внедрять это можно с помощью инструментов ограничения или стимулирования.
«Мы будем искать собственную модель, которая в дальнейшем позволит нам без ограничений это сделать», — резюмировал заместитель руководителя Офиса президента.
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