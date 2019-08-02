Кабмин ограничил госпомощь аграриям до 150 миллионов в одни руки

Кабмин ограничил сумму финансовой поддержки одному субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному производителю до 150 миллионов гривен.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 17 июля, которое опубликовали на сайте правительства в пятницу.
Отмечается, что ограничения будут касаться программы поддержки животноводства, а также хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,5 миллиарда гривен.
При этом, те фермеры, которые в 2019 году получили государственную помощь в размере, превышающем 150 млн гривен, возвращать ее обратно в бюджет не будут.
На ограничении суммы господдержки в 150 млн грн «в одни руки» настаивало Министерство аграрной политики еще в 2017 году.
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